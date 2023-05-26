الثلاجات والغسالات.. هل تفرض الحكومة ضريبة جديدة على السلع المعمرة؟

القاهرة - مصراوي:

قال محمد معيط وزير المالية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة - الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - لا يتعلق بالسلع المعمرة.

ونفى الوزير أن القانون الجديد يفرض ضريبة على السلع العمرة وقال في بيان اليوم الجمعة "لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات".

قال الوزير، إن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه.

وأوضح أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.