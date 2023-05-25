ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40057 جنيها، بزيادة 391 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39902 جنيه، بزيادة 520 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2079 جنيها، بتراجع 8 جنيهات.