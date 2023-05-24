سعر الذهب اليوم يواصل الهبوط ويقترب من 2400 جنيه مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

كان سعر جرام الذهب هبط 105 جنيهات أمس مقارنة بمستواه مساء أمس الأول.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1603 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2061 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2405 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2749 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 19240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1972 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية اليوم الأربعاء، بتراجع قدره نحو 3.2 دولار بنسبة 0.16% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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