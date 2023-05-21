لماذا قفز سعر الذهب في مصر مجددا وهل يواصل الارتفاع؟

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب للارتفاع مجددا في السوق المحلي، حيث قفز بنحو 280 جنيها للجرام خلال أسبوع ليسجل 2480 جنيها للجرام عيار 21 بتعاملات مساء اليوم، مقابل 2200 جنيه للجرام يوم الخميس الماضي.

واستمر الذهب في تعويض خسائره ليرتفع نحو 120 جنيها للجرام اليوم حتى تعاملات مساء اليوم بعدما ارتفع بنحو 100 جنيه للجرام أمس، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 220 جنيها خلال اليومين الأخيرين.

كان سعر جرام الذهب انخفض في السوق المحلي بنحو 600 جنيه في نحو 3 أسابيع، بعدما شهد قفزات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر أبريل الماضي، ليسجل نحو 2800 جنيه للجرام عيار 21 يوم 27 من الشهر السابق، وهو أعلى سعر له في تاريخه بالسوق المحلي.

لماذا عادت الأسعار للارتفاع مجددا؟

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب عادت إلى الارتفاع مجددا خلال الأيام الأخيرة بالسوق المحلي نتيجة لزيادة الطلب بعد الهبوط الكبير الذي شهده سعر المعدن الأصفر خاصة في الأسبوع الماضي، فانخفاض السعر يمثل أفضل فرصة للشراء.

وأوضح ميلاد أن السبب وراء الانخفاض الكبير في أسعار الذهب الفترة الماضية، كان سببه التشكيك في أن أسعار الذهب ستستمر في الهبوط، وهو ما دفع بعض المستهلكين لبيع الذهب والبعض منهم توقف عن الشراء، وهو ما أدى لزيادة المعروض من الذهب.

لكن عودة أسعار الذهب للارتفاع مع زيادة ملفتة للنظر في الإقبال يوم الجمعة الماضي بعد هذا التراجع، أدت إلى المزيد من الطلب على الذهب نتيجة توقعات المستهلكين باستمرار ارتفاعه، وبالتالي المزيد من زيادة السعر بالفعل.

واتفق نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، بغرفة القاهرة التجارية، مع ميلاد على أن عودة الطلب بعد تراجع الأسعار لمستويات مناسبة للشراء رفعت الأسعار وهو ما أدى إلى زيادة الطلب أكثر تخوفا من ارتفاع أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما رفع الأسعار فعليا، بحسب ما قاله لمصراوي.

توقعات أسعار الذهب بمصر

توقع نادي نجيب، أن تستمر أسعار الذهب في الأيام المقبلة على أن يعقب ذلك انخفاضها خاصة إذا كانت الزيادة كبيرة وتحدث خلال فترة قصيرة.

إلا أن نجيب توقع ارتفاع الأسعار على مدى أطول خلال الشهور القادمة لتصل لتعود إلى مستوى 2800 جنيه أو تكسره لتصل إلى حدود 3000 جنيه للجرام عيار 21.

وأرجع نجيب توقعاته باستمرار الارتفاع قصير الأجل إلى استمرار الطلب على شراء الذهب من المستهلكين.

ويرى هاني ميلاد أنه رغم صعوبة توقع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، فإنه في حالة استمرار زيادة الطلب الحادثة في الوقت الحالي من المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام المقبلة، "فالمتحكم بها هو العرض والطلب، حيث سترتفع الأسعار مع زيادة الطلب وتنخفض مع تراجع الطلب".

واستمر الذهب في تعويض خسائره ليرتفع نحو 65 جنيها للجرام اليوم حتى منتصف التعاملات بعدما ارتفع بنحو 100 جنيه للجرام أمس، ليصل إجمالي ارتفاعه نحو 165 جنيها خلال اليومين الأخيرين.