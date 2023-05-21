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سعر حديد عز يعود للهبوط اليوم الأحد في الأسواق.. والطن تحت 40 ألف جنيه

11:28 ص الأحد 21 مايو 2023
سعر حديد عز يعود للهبوط اليوم الأحد في الأسواق.. والطن تحت 40 ألف جنيه

سعر حديد عز

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كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر طن حديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما تراجع سعر طن الأسمنت، وفي المقابل ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40343 جنيها، بارتفاع 193 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39054 جنيها، بانخفاض 996 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2016 جنيها، بانخفاض 62 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد والأسمنت مواد البناء سعر حديد عز

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