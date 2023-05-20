رئيس "التنظيم والإدارة" يشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي بباريس



كتب- مصطفى عيد:

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فعاليات اجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، والذي عقدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخرا.

وبحسب بيان من جهاز التنظيم والإدارة اليوم السبت، تحدث رئيس الجهاز، في الجلسة الخاصة بتحديات الحوكمة والتعامل معها لتحقيق الثقة والرفاهية، عن جهود الدولة المصرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحوكمة أدائه، حيث قامت الدولة في عام 2014 برفع واقع الإدارة العامة في البلاد، وبلورت خطتها للإصلاح الإداري.

وأوضح أن هذه الخطة تضمنت خمسة محاور وهي، الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات، وتحسين الخدمات العامة، ومضت قدما في تنفيذ خطتها لمعالجة التحديات المتوارثة، وهو ما جعل الجهاز الإداري يقف على أرض صلبة في مواجهة جائحة كورونا والتي كانت بمثابة اختبار حقيقي لقوته.

وأشار الشيخ إلى أن الحكومة المصرية عملت جاهدة في ظل الجائحة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة للحفاظ على حياة المواطنين من جانب، واستمرار الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة من جانب آخر.

وذكر أن العمل على تنفيذ المحور الرابع من خطة الإصلاح الإداري والمتعلق ببناء وتكامل قواعد البيانات، أتى ثماره بشكل ملحوظ، حيث قامت الحكومة باستحداث وتطوير وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في الجهات الحكومية المختلفة.

كما تحدث رئيس الجهاز في الجلسة الخاصة بتعزيز التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول دور الحكومات في مواجهة الأزمات، عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الشأن.

وذكر "أننا نعيش في عالم تحيط به التحديات من كل مكان، كما أن هذه التحديات تنبع في الغالب الأعظم من مسببات خارجية وتضع ضغوطات على الحكومات بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا متزايدا من أجل مواجهة تلك التحديات، ولذا فإن الحكومة المصرية تثمن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كافة المناحي".

وأضاف الشيخ أن الحكومة المصرية وضعت على قمة أجندة سياساتها العامة قضايا إصلاح التعليم والصحة والإدارة العامة بالإضافة إلى الإصلاح الاقتصادي، وشرح تفصيلا جهود الدولة المصرية في هذا الشأن مختتما حديثه بالمبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخرا مثل حياة كريمة والحوار الوطني وأهميتها بالنسبة للدولة المصرية.

كما التقى رئيس الجهاز على هامش الاجتماعات مع كلٍ من يوناس بيرتوك نائب مدير مديرية الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومارتن فورست رئيس قسم مراجعات الحوكمة والشراكات، وماريام علام مدير برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمرو سليمان محلل سياسات ومدير مشاريع ببرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمت مناقشة كافة أوجه التعاون المشترك المستقبلية بين المنظمة والجهاز، وفقا للبيان.