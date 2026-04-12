تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، نظر محاكمة 29 متهمًا في القضية رقم 19851 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري".

اتهامات بقيادة وتمويل جماعة إرهابية.. نظر قضية الهيكل الإداري ببدر

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا خلال الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2024 قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، من خلال إدارة ما يُعرف بالهيكل الإداري للجماعة.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الخامس حتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها، ومشاركتهم في أنشطتها المخالفة للقانون.

فيما وُجهت للمتهمين من السابع عشر حتى التاسع والعشرين تهم تمويل الجماعة الإرهابية، عبر توفير الدعم المالي اللازم لأنشطتها.