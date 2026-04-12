إعلان

الإرهاب على طاولة القضاء.. تفاصيل محاكمة المتهمين في خلية الهرم

كتب : صابر المحلاوي

07:00 ص 12/04/2026

مجمع محاكم بدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، نظر محاكمة 29 متهمًا في القضية رقم 19851 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا خلال الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2024 قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، من خلال إدارة ما يُعرف بالهيكل الإداري للجماعة.

كما أسندت النيابة للمتهمين من الخامس حتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها، ومشاركتهم في أنشطتها المخالفة للقانون.

فيما وُجهت للمتهمين من السابع عشر حتى التاسع والعشرين تهم تمويل الجماعة الإرهابية، عبر توفير الدعم المالي اللازم لأنشطتها.

الهرم الإرهاب الهيكل الإداري جماعة إرهابية محكمة بدر جنايات الهرم

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

