سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب : مصراوي

04:01 ص 12/04/2026

كتب- محمد فتحي:
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 11-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8150 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7130 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6110 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4755 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3395 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 253450 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 57040 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 4749 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

