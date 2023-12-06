الإحصاء: 10.3% ارتفاعا بعجز الميزان التجاري لمصر خلال سبتمبر الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري في مصر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 10.3% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر الماضي نحو 3.14 مليار دولار مقابل 2.84 مليار دولار في سبتمبر 2022، وفقا للبيان.

وأرجع الجهاز ارتفاع عجز الميزان التجاري رغم انخفاض واردات وصادرات مصر خلال سبتمبر 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وتراجعت قيمـة الواردات بنسبة 16.5%، حيث بلغــت 6.08 مليار دولار خـلال شهـر سبتمبر 2023 مقابـل 7.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

( القمح بنسبة 8.8 %، أدوية ومحضرات صيدلة 0.1 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 39.1%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.0 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 14.9%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 27.0 %، الغاز الطبيعي بنسبة 27.2%، سيارات ركوب بنسبة 156.6%).

انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 33.7% حيـث بلغـت 2.94 مليار دولار خـلال شهـر سبتمبر 2023 مقابـل 4.44 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:

(ملابس جاهزة بنسبة 11.1 %، منتجات البترول بنسبة 68.2 %، أسمدة بنسبة 65.9%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 36.5%) .

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( بترول خام بنسبة 81.3 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.4 % ، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 157.2%، سجاد وكليم بنسبـة 42.0 %).