المصرية للاتصالات تعوض العملاء بـ 10 جيجا بسبب قطع الإنترنت

كتب- علاء حجاج:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات تعويض العملاء المتضررين وغير المتضررين بـ 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات، بعد تأثر خدمات الإنترنت التابعة للشركة في عدد من المناطق أمس.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، مقدمة اعتذارها للعملاء.

وأشارت إلى أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.

كانت المصرية للاتصالات أعلن أمس تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

وقالت في بيان إن فريق العمل التابع لها أصلح العطل، ويجري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية.