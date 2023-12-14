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سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات

10:51 ص الخميس 14 ديسمبر 2023

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1887 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2426 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2830 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3234 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب إلى نحو 22640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2030 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 2.7 دولار بنسبة 0.13% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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