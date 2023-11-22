أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك الأهلي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي وتراجع سعر بيعه مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، واستقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وينشر مصراوي أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ومقارنتها بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 99.18 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و100.19 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.83 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.46 جنيه للبيع.