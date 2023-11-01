شعبة بيض المائدة: جاهزون لتوفير أي كميات من "البيض" لفلسطين مجانا

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، في بيان اليوم الأربعاء، عن التنسيق مع بنك الطعام المصري والجهات المماثلة له في توفير أي كميات لبيض المائدة من إنتاج محطات أعضاء الشعبة لفلسطين.

وأشار أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن الوقت الحالي هو وقت عصيب على إخواننا في قطاع غزة وفي فلسطين، وجاهزون في توفير كافة احتياجاتها من بيض المائدة بالتنسيق مع الجهات المماثلة لبنك الطعام المصري، ومن خلال الدولة والحكومة المصرية.

وأشار نبيل، نقف في صف أخواننا ضد الهجمات الإرهابية من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، ونثق وندعم قيادتنا السياسية وجيش مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في أي قرار يُتخذ مستقبلاً، مضيفاً" وجدنا أن الوقت الحالي لابد أن يتجاوز الدعم المعنوي إلى دعم فعلي من قبل الشعبة وأعضاءها، حيث أن كل دعم وأن كبر فهو صغير أمام تضحياتهم.