على هامش "أديبك".. الملا يبحث خطط أعمال شركات إيني وبي بي وديا في مصر

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كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عددا من جلسات المباحثات مع رؤساء شركات بترولية عالمية تعمل في مصر، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك" في الإمارات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وبحث الملا، خلال جلسة ثنائية مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، سبل تعزيز الشراكة الممتدة مع شركة إيني كشريك استراتيجي لمصر في صناعة الغاز والبترول، واستعراض محفظة أعمال الشركة المتنوعة في مصر وفي مقدمتها حقل غاز ظهر.

وأعرب الملا عن تطلع مصر لمواصلة التعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية والتوسع في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والانتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، في سبيل تعزيز النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس شركة إيني الأهمية الكبيرة التي تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ظل الفرص الكبيرة لزيادة إنتاج الغاز في مصر، وتمتع مصر ببنية تحتية مميزة في مجالات البترول والغاز.

كما استعرض ديسكالزي خطط الشركة في مصر مجال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، وأنشطة وعمليات تنمية الحقول التي تسعى إيني من خلالها لتحقيق معدلات إنتاج متميزة.

وأشار إلى اعتزام إيني وشركائها ضخ استثمارات جديدة في مصر، كما تناول اللقاء التقدم الذي حققته الشركة الإيطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستدامة، والتحول الطاقي.

الملا يبحث خطط بريتش بتروليم البريطانية

عقد الملا جلسة مباحثات مع موراي أشينكلوس، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة بريتش بتروليوم البريطانية "بي بي"، على هامش مؤتمر أديبك.

وتناول اللقاء أهم مشروعات الشركة البريطانية في مصر خاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، وسبل الإسراع بعمليات البحث وتنمية الحقول بمناطق الامتياز التابعة للشركة من أجل زيادة الإنتاج، وبحث فرص الاستثمار في مناطق امتياز جديدة.

وأكد الملا أهمية الدور الذي تلعبه شركة بي بي كشريك استراتيجي في كبرى المشروعات لإنتاج الغاز الطبيعي بقطاع البترول المصري، وحرصها على تطوير الشراكة واهتمامها الدائم بفرص الاستثمار مصر وفتح آفاق تعاون جديدة.



وأكد أشينكلوس أن استراتيجية شركة بي بي في مصر واستثماراتها وخططها المستقبلية للنمو قائمة ومستمرة وتهدف للتوسع في مصر، حيث تتطلع لمزيد من العمل في قطاع الغاز الطبيعي المصري الذي يزخر بفرص واعدة والبناء على ما تحقق من نجاحات طوال عقود طويلة من العمل في مصر.

فنترسال ديا الألمانية

عقد الملا جلسة مباحثات مع دون سامرز الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فنترسال ديا الألمانية، بحضور المهندس سامح صبري -نائب أول الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة الألمانية في مصر والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات.

وخلال اللقاء اطلع الوزير من الشركة الألمانية على موقف أعمالها في إنتاج الغاز الطبيعي، والذي تستثمر فيه الشركة الألمانية في مصر كمُشغل رئيسي في منطقتي دسوق وشرق دمنهور بالدلتا.

وشهد اللقاء استعراض خطط الشركة للإسراع بتنمية موارد الغاز الطبيعي، وزيادة إنتاجه بمناطق امتيازها، علاوة على شراكتها مع بريتش بتروليوم البريطانية في مناطق امتياز بالبحر المتوسط.

كما تم بحث تقدم التعاون بين الجانبين في إطار الاتفاق بين الشركة الألمانية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لخفض الانبعاثات بمشروع حقل دسوق، حيث تم مؤخراً الوصول إلى صفر انبعاثات فيما يتعلق بغازات الشعلة ويجري العمل لتحقيق خطط خفض الانبعاثات في باقي العمليات التشغيلية، وفقا للبيان.

ويأتي ذلك في إطار التزام الجانبين بتحقيق الاستدامة، وتطبيق حلول خفض الانبعاثات، والتي تمتلك فيها الشركة الألمانية التكنولوجيا والخبرات المتقدمة، بحسب البيان.