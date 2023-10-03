افتتاح أول مصنع لإكسسوارات المحمول القابلة للارتداء بأفريقيا في السخنة

كتب- مصطفى عيد:

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، افتتاح مصنع "وادي السيليكون" وخط إنتاج العلامة التجارية "إنفينيكس infinix"، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية.

ويعد المصنع أول مصنع متخصص في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء "wearables" من الساعات الذكية "Smart Watch"، وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها، وفقا للبيان.

ويأتي ذلك من خلال تشغيل 3 خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات، بطاقة إنتاجية 3000 قطعة يومياً لخط الإنتاج الواحد بإجمالي استثمارات 25 مليون جنيه، بأيادٍ 65 عاملا مصريا مدربا على أحدث تقنيات التصنيع، مستهدفاً توفير أكثر من 150 فرصة عمل في مراحل إنتاجية مستقبلية، بحسب البيان.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية إن افتتاح خط إنتاج العلامة التجارية "infinix" بمصنع وادي السيليكون يعد إنجازاً جديداً للتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمطور الصناعي "تيدا- مصر" الذي بلغت استثماراته بالمنطقة ما يزيد عن 2 مليار دولار.

وأضاف أن الصناعات التكنولوجية تحظى بأهمية بالغة ضمن خطط الهيئة لتوطين صناعاتها، خاصة وأن موقع المنطقة الاقتصادية يجعل منها مركزاً للأسواق الأفريقية، كما أن البنية التحتية المجهزة بأعلى المعايير في المناطق الصناعية والموانئ تعد من أحد أهم محفزات الاستثمار.

وذكر وليد جمال الدين أن مصنع وادي السيليكون المقام على مساحة 1350 مترا مربعا، هو بداية لمزيد من الاستثمارات في هذا المجال التي تشجع الهيئة تواجدها بالمنطقة وتحديداً التي تعمل مع كبرى العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة يلقى اهتماماً كبيراً من الهيئة لأنه قطاع صناعي واعد ويتسق مع السياسات الاقتصادية للدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع وادي السيليكون للصناعات الإلكترونية، أنه تم تأسيس هذا المصنع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لما لها من مميزات تنافسية على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن المصنع يصنع كافة إكسسوارات شركة Transsion Holding الصينية العملاقة، وهي واحدة من أربع شركات على مستوى الصين، وضمن كبرى 6 شركات عالمية في تصنيع الهاتف المحمول وإكسسواراته وأكبر شركة لها حصة سوقية في قارة أفريقيا في مبيعات الهواتف المحمولة وإكسسواراتها.

كانت شركة إنفينيكس أعلنت سابقًا عن استمرارها في تصنيع منتجاتها في مصر في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر "مصر تصنع الإلكترونيات"، وفقا للبيان.

وأعلنت الشركة أنها بدأت في تصنيع إكسسوارات الهواتف الذكية في مصر منذ منتصف العام الجاري 2023، من خلال الإنتاج التجريبي، عبر مصنع سيليكون فالي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

وصنعت الشركة أول سماعة "tws" بلوتوث متطورة في السوق المصري "XE22"، والتي تم طرحها بالفعل في السوق المصري تحت شعار "صنع في مصر".

ومصنع وادي السيليكون حائز على شهادات الجودة العالمية الأيزو 9001 و45001 ومبني على أحدث النظم التكنولوجية ومزود بأحدث أجهزة الاختبارات والجودة وذلك للوصول بالمنتج المصري إلى المستوى العالمي، وفقا للبيان.

كما ينتج مصنع وادي السيليكون أيضا الإكسسوارات الخاصةً بشركة جي تايد الصينية، و"infinix"، و"oarimo"، و"itel"، وكذلك منتجات العلامة التجارية "UniTronics" الخاصة بشركة يوني جروب المالكة للمصنع، بحسب البيان.