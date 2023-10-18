الإحصاء: 11.4% ارتفاعا بقيمة صادرات مصر إلى ألمانيا خلال 2022

كتبت- شيرين صلاح:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى ألمانيا مسجلة 942.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 846.2 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.

ووفقا للبيان، بلغت قيمة واردات مصر من ألمانيا نحو 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 4.3%.

وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 5 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.2%، حسبما ذكر البيان.

وجاءت أهم مجموعات سلعية تصدرها مصر إلى ألمانيا خلال عام 2022 كالتالي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 141.1 مليون دولار.

2. ملابس بقيمة 132.3 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 64 مليون دولار.

4. فواكه بقيمة 60.4 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 58.2 مليون دولار.

وجاءت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال عام 2022 كالتالي:

1. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 788 مليون دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 765.6 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 522.4 مليون دولار.

4. مركبات جوية وفضائية بقيمة 201.9 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 201.7 مليون دولار.