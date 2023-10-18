خريطة الأسعار: انخفاض الزيت والعدس وقفزة للذهب تعوض خسائره الصباحية

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ، والفول المعبأ، والدقيق، والزيت، والعدس، والجبن الأبيض والرومي في الأسواق اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بينما قفز سعر الذهب بمنتصف التعاملات مقارنة بعد أن تراجع في بدايتها.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

عوض خسارة الصباح.. قفزة لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري اليوم الأربعاء بسوق العبور

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

انخفاض أسعار العدس والزيت والجبن بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)