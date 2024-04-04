الإحصاء: 37.2% انخفاضًا في عجز الميزان التجاري خلال يناير 2024

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع عجز الميزان التجاري خلال شهر يناير 2024 بنسبة 37.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري نحو 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024 مقابل 3.23 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأرجع الجهاز تراجع عجز الميزان التجاري إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 25.3%، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خـلال شهــر يناير 2024 مقابـل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(قمح بنسبة 41.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، أدويه ومحضرات صيدلة بنسبـة 9.9%، ذرة بنسبة 15.1%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا: ( منتجات البترول بنسبة 60.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 2.7%، الغاز الطبيعي بنسبة 20.9%، وسيارات ركوب بنسبة 92.9 %)

وانخفضت قيمـة الصادرات بنسبة 15.6% حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خـلال شهــر يناير2024 مقابـل 4.10 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها:

(منتجات البترول بنسبة 8.1%، أسمدة بنسبة 47.7 %، بترول خام بنسبـة 22.1 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 87.1%).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 24.9%، ملابس جاهزة بنسبة 35.7 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 38.6 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 12.8 %).