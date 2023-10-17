انخفاض أسعار البطاطس والبصل وزيادة الفاصوليا والخيار بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس والبصل والكوسة والبامية في سوق الجملة بالعبور، اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والخيار البلدي والصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و8.5 جنيه.

البطاطس بين 12 و14 جنيها، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 13.5 و19.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5.5 جنيه و8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 4.5 جنيه و7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البامية بين 28 و30 جنيها، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.