"ڤاليو" توقع بروتوكول تعاون لتقسيط منتجات الهيئة العربية للتصنيع

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة "ڤاليو" اليوم عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "زيرو تك" المتخصصة في تكنولوجيا نظم الأمن والسلامة، لتقديم حلول التمويل التي تقدمها "ڤاليو" عند شراء أي منتج استهلاكي سواء من الهيئة العربية للتصنيع أو من شركة "زيرو تك".

ووقع الاتفاقية كلا من وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة والرئيس التنفيذي لشركة "ڤاليو"، والمهندس أحمد محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات - الهيئة العربية للتصنيع، وذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد بمصنع الهيئة للإعلان عن الاتفاقية.

وتتيح هذه الاتفاقية للعملاء الحصول على احتياجاتهم من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، وغيرها من خلال خطط التمويل الميسرة التي تتيحها الشركة، وهو ما سيتيح للهيئة وشركة "زيرو تك" من الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.

وتقدم هذه الاتفاقية لعملاء الهيئة العربية للتصنيع الاستفادة من خطط التمويل الميسرة التي تقدمها شركة «ڤاليو»، وهو ما سيمكنهم من شراء مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف وأجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية، مثل الميكروويف، بالإضافة إلى المراوح والمكانس الكهربائية وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتيح هذا البروتوكول لعملاء "زيرو تك" الحصول على منتجات الشركة بأسعار معقولة وبخطط سداد تصل إلى 60 شهرًا، ومن بينها نظم المراقبة الإلكترونية، والتي تشمل كاميرات المراقبة وأجهزة الحضور والانصراف ببصمة الإصبع ونظم الدخول والخروج الإلكترونية ونظم الاتصال عبر الفيديو وكذلك نظم المراقبة، بالإضافة إلى نظم التحكم الإلكتروني بالمنزل وأجهزة إنذار الحريق.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، أكد وليد حسونة، أن بروتوكول التعاون سوف يتيح لشركة «ڤاليو» التعاون مع الشركتين في خدمة المصريين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة على خلفية ارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز فرص زيادة معدلات الإنتاج المحلي.

وقال المهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات الهيئة العربية للتصنيع، إن التعاون مع شركة ڤاليو يهدف إلى مد خدمات التقسيط التي تتيح للعملاء الدفع على أقساط من 6 أشهر إلى 60 شهرا، وهو ما من شأنه ييسر شراء المنتجات الإلكترونية مما يساهم في زيادة عدد العملاء ويساعدنا في الوصول إلى شرائح أكبر.