ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والبيض، اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.38 جنيه، بزيادة 95 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 55.35 جنيهًا بزيادة 1.93 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 50.25 جنيه بزيادة 4.82 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 56.95 جنيهًا، بزيادة 63 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 59.08 جنيه، بزيادة 60 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 65.08 جنيهًا بزيادة 60 قرشا.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 158.48 جنيه بزيادة 13 جنيها.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 160.71 جنيهًا، بزيادة 20.71 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 155 جنيهًا، بزيادة 3.8 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 166.07جنيهًا بزيادة 0.76 جنيه.