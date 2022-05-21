وزير المالية يتوقع وصول إيرادات مصر من السياحة إلى 12 مليار دولار هذا العام

كتب- مصطفى عيد:

توقع محمد معيط، وزير المالية، أن تبلغ إيرادات مصر من السياحة ما بين 10 مليارات إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، رغم فقدان مصر 35% من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في بيان صحفي اليوم السبت خلال لقاءات منفصلة أجراها معيط مع ممثلي بنك "مورجان ستانلي" وممثلي بنك أوف أمريكا وبنك أوف نيويورك، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن.

وأوضح الوزير أن مصر تحاول تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.

وكانت الحكومة توقعت تأثيرًا كبيرًا محتملًا على إيرادات النقد الأجنبي من السياحة خلال الفترة المقبلة بسبب حرب أوكرانيا.

وتظهر بيانات خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي أن 31% من إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة من يوليو وحتى يناير الماضيين، كانت من روسيا وأوكرانيا.

وزار مصر خلال هذه الفترة أكثر من 1.1 مليون سائح روسي، ومن أوكرانيا 793.9 ألف سائح.

كانت إيرادات السياحة في مصر سجلت قفزة خلال العام الماضي لتبلغ 8.9 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعد إيرادات السياحة واحدة من أبرز الإيرادات الدولارية لمصر بجانب الصادرات وتحويلات العاملين وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.