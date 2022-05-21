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تراجع البلطي.. أسعار السمك خلال تعاملات السبت

10:30 ص السبت 21 مايو 2022
تراجع البلطي.. أسعار السمك خلال تعاملات السبت

سوق السمك

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت عند نفس مستويات أسعار أمس، فيما عدا أسعار السمك البلطي بعد أن تراجع 3 جنيها للكيلو.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، بنحو 3 جنيهات، ليتراوح بين 40 و42 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 70 و78 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 16 و78 جنيها.

وثبت سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 65 و125 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 72 و85 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.

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