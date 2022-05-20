أسعار الخضروات والفاكهة بنهاية الأسبوع: تراجع الطماطم وزيادة الملوخية

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الليمون والموز البلدي والملوخية.

وانخفض سعر كيلو الطماطم اليوم بنحو 50 قرشًا مقارنة بأسعار أمس، وتراجع كيلو الفلف الحامي جنيهًا، بينما ارتفع سعر كيلو الملوخية جنيهًا والجوافة جنيهين.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 جنيه و7 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2.25 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 4 و6جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و 10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكنتالوب بين 2 و 3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفراولة بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة بين جنيه وجنيهين.

الموز البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 2.5 و 7.5 جنيه بتراجع بين 2.5 و5.5 جنيه.