البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.75% إلى مستوى 10389 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.37%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.27% إلى مستوى 10467 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.