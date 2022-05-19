البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.75% إلى مستوى 10389 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.37%، كما هبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.5%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.27% إلى مستوى 10467 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.
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