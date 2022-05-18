ميتا: "ميتاﭬيرس" تضيف 3 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي في 10 سنوات



كتب- علاء حجاج:

كلفت شركة ميتا مجموعة بحثية للقيام بدراسة حول الأثر الاقتصادي العالمي المحتمل لميتاﭬيرس، بما في ذلك التقديرات الاقتصادية الإقليمية التي ستتمكن ميتاﭬيرس من تحقيقها في مناطق آسيا الباسيفيكية وكندا وأوروبا والهند وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وجنوب الصحراء الكبرى، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان صحفي لشركة ميتا اليوم الأربعاء، تتضمن ميتاﭬيرس، التي مازالت في مراحل تكوينها، إقامة أكبر شبكة للفضاء الافتراضي في العالم اعتمادًا على عدد من التطبيقات التكنولوجية المتطورة مثل الواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المختلط (MR).

وقالت ميتا إنه لجعل ميتاﭬيرس حقيقة على أرض الواقع في المستقبل، يجب تجميع وترتيب عدد من الأجزاء معًا لتكتمل الصورة، حيث ستساهم الشركات والمستهلكون والمبتكرون وصناع السياسات معًا في نجاح ميتاﭬيرس مستقبلًا.

وأضافت أنه رغم أن التقديرات الخاصة بالأثر الاقتصادي العالمي لميتاﭬيرس هي بالفعل جزء رئيسي من النقاشات والحوارات العامة الدائرة في كل مكان، فإنّ تقرير المجموعة البحثية والصادر تحت عنوان "الأثر الاقتصادي العالمي المحتمل لميتاﭬيرس" اعتمد في إعداده على عدد من المعايير والأدوات التحليلية والكميّة لتحفيز النقاشات المتعلقة بالفرص الاقتصادية التي يمكن لميتاﭬيرس إيجادها على المستوى العالمي.

وذكرت ميتا: "إنه طبقًا لأحدث تقارير ميتا، فإنّه من المتوقع أن تضيف ميتاﭬيرس حوالي 3 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي على مدار عشر سنوات، إذا تم استخدامها على نطاق عالمي واسع، وبحيث تتمكن من تحقيق نمو مماثل لتكنولوجيا الهواتف المحمولة خلال العقود الماضية".

وتابعت: "أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، فتشير التقديرات أن ميتاﭬيرس يمكنها المساهمة بنسبة 6.2% من إجمالي النواتج المحلية لدول المنطقة، أو ما يعادل 360 مليار دولار خلال نفس الفترة".

وأشارت الشركة إلى هذه النتائج تستعرض حجم الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها ميتاﭬيرس بما يتيح لها تحقيق باقة من المزايا والفوائد الاقتصادية الكبيرة، والتي تتضمن المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة حياة ملايين البشر في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وميتافيرس هو عالم رقمي سيتيح للشخص صورة رمزية خاصة به، سيتم تسجيل عناوينها على المنصات الرقمية، بأصول رقمية، ويُفترض أن تتيح الشاشات والصور المجسمة وخوذ الواقع الافتراضي ونظارات الواقع المعزز تدريجياً "تحركات" من الأكوان الافتراضية إلى الأماكن الفعلية، أشبه بـ"النقل مِن بُعد".

وعلى سبيل المثال، أقيمت في نهاية أبريل من العام الماضي، سلسلة من 5 حفلات موسيقية افتراضية ظهر خلالها مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت عبر "فورتنايت" على شكل صورة رمزية، وتابعها أكثر من 12 مليون مستخدم.

وأقامت بعض ألعاب الفيديو "أكواناً ماورائية" محدودة الحجم للاعبيها، ومنها منصة "روبلوكس" التي تضم عدداً كبيراً من الألعاب التي يبتكرها الصغار والمراهقون، ولعبة "فورتنايت" التي يبلغ عدد مستخدميها 350 مليون شخص.