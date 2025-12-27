إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

كتب : دينا خالد

10:43 ص 27/12/2025

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-12-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35333.33 جنيه، بانخفاض 1686.3 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37633.33 جنيه، بانخفاض 226.27 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4233.33 جنيه، بارتفاع 258.91 جنيه.

