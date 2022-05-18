10 جنيهات تراجعًا بسعر الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 10 جنيهات، مع انخفاض المعدن عالميا، مقارنة بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 707 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 910 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1060 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1211 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 9260 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء إلى نحو 1815 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.12%، في الساعة 9:22 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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