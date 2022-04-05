كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع جنيهين في منتصف تعاملات اليوم.

ووفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذًا آمنًا.

وأضاف فرج، أن السعر الحالي للجرام مناسب للشراء للاحنفاظ أو للاستثمار.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 650 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 836 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 975 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 1114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 7800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1936 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.21%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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