سعر الذهب اليوم في مصر يحلق.. وجرام 21 يسجل أعلى مستوى له

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم السبت خلال التعاملات بنحو 28 جنيها للجرام الواحد، مقارنة بتعاملات الصباح.

وأنهى سعر الذهب العالمي تعاملات أمس مرتفعًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 763 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 981 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1145 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1308 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 9160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهى سعر الذهب العالمي تعاملات جلسة أمس- آخر جلسات الأسبوع، مرتفعًا بنسبة 0.13% إلى 1896.9 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: سعر الذهب اليوم