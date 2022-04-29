أسعار الأسماك في سوق العبور قبل إجازة عيد الفطر

القاهرة – مصراوي:

تباينت أسعار الأسماك يوم الجمعة، في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 38 و42 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 جنيها و200 جنيه.

وانخفض سعر كيلو البوري بين 2 و3 جنيه، ليتراوح بين 82 و94 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 40 و90 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 20 جنيها ليتراوح بين 40 و104 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.