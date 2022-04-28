تراجع أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البيض، بينما تباينت أسعار الدواجن واللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 43.84 جنيه، بزيادة 23 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 53.23 جنيه، بتراجع 90 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 48.77 جنيه، بتراجع 2.06 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.11 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.34 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.69 جنيه، بتراجع 1.65 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 151.32 جنيه بتراجع 1.68 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 141.92 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 146 جنيه، بتراجع جنيه واحد.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 159.76 جنيه بتراجع 36 قرشا.