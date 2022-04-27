أزعور: دور القطاع الخاص في مصر أساسي.. والدولة يجب أن تكون مكملًا

كتبت- ياسمين سليم:

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن دور القطاع الخاص في مصر أساسي، ودور الدولة يجب أن يكون مكملًا ومساندًا ومواكبًا لدور القطاع الخاص.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عبر الإنترنت تعليقًا على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس حول القطاع الخاص أن "إحدى الأهداف الأساسية التي وضعت في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في 2016 والبرنامج الثاني هو رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري".

وأوضح أن القطاع الخاص في مصر ديناميكي ومتطور وقادر على قيادة الاقتصاد المصري، بجانب أن القطاع المصرفي المصري ذو ملاءة عالية وقادر على التمويل احتياجات القطاع.

وقال إن مصر بحاجة لخلق فرص عمل، وقدرات القطاع الخاص أفضل بكثير من القطاع العام للتنافس وخلق فرص عمل خاصة على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وبحسب أزعور فإنه "خلال المشاورات مع الحكومة المصرية أكدنا على هذا الأمر وأن تحاكي الإصلاحات والسياسات الإصلاحية هذا الأمر وتساهم في تأمين أكبر قد ممكن من التنافسية ودعم الاقتصاد الخاص".

وبدأت مصر مشاورات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة، وقال أزعور اليوم إن المفاوضات تتقدم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مع وضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

ووجه الرئيس الحكومة أيضا بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.