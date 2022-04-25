تويتر يستعد لقبول عرض استحواذ إيلون ماسك بـ 43 مليار دولار

القاهرة – مصراوي:

نقلت وكالة رويترز عن مصادر اليوم الاثنين، إن شركة تويتر تستعد للموافقة على بيع الشركة إلى الملياردير إيلون ماسك، مقابل حوالي 43 مليار دولار نقدًا، وهو السعر الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنه عرضه "الأفضل والأخير" لشركة التواصل الاجتماعي.

وقالت المصادر إن تويتر قد يعلن عن صفقة بقيمة 54.20 دولارًا للسهم في وقت لاحق يوم الاثنين بمجرد اجتماع مجلس إدارتها للتوصية بالصفقة لمساهمي تويتر.

وأضافت المصادر أنه من الممكن دائمًا أن تنهار الصفقة في اللحظة الأخيرة.

ويتفاوض ماسك، أغنى شخص في العالم وفقًا لإحصاءات فوربس، لشراء تويتر بصفته الشخصية ولا تشارك تسلا في الصفقة.

وارتفعت أسهم تويتر بنسبة 4.5% في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك يوم الاثنين عند 51.15 دولارًا.

وقال ماسك إن تويتر يحتاج إلى أن يصبح خاصًا لينمو ويصبح منصة حقيقية لحرية التعبير.

ستأتي الصفقة بعد أربعة أيام فقط من كشف ماسك النقاب عن حزمة تمويل لدعم الاستحواذ.

أدى ذلك إلى قيام مجلس إدارة تويتر بأخذ الصفقة بجدية أكبر والعديد من المساهمين لمطالبة الشركة بعدم السماح لفرصة إفلات الصفقة، حسبما ذكرت رويترز يوم الأحد.