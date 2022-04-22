"تنظيم الاتصالات" يضيف خدمات المحافظ الالكترونية لتطبيق My NTRA

كتب – علاء حجاج:

أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات المحافظ الالكترونية لتطبيقه التفاعلي، My NTRA بحسب بيان اليوم الجمعة.

ويمكن من خلال الخدمات، وباستخدام الرقم القومي التعرف على المحافظ الالكترونية المسجلة باسم المستخدم لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري ولدى البنوك، مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أنه يحق لكل مستخدم فتح ثلاث محافظ الكترونية بحد أقصى طبقًا للأطر التنظيمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري.

وقال الجهاز، إن إضافة خدمات المحافظ الالكترونية لتطبيق My NTRA نتاجًا لما رصده من آراء وشكاوى واحتياجات المستخدمين، وفي إطار دور الجهاز في تيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، وتحسين تجربة المستخدمين وتيسير حصولهم على الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول.

وأضاف الجهاز للشركات خدمات تراخيص استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية إلى مجموعة الخدمات التفاعلية الخاصة بالشركات والتي من شأنها إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني من خلال التطبيق، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في دعم عملية التحول الرقمي.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق تطبيقه التفاعلي My NTRA في نهاية العام الماضي، والذي يعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي وتكاملها.

ووصل عدد مرات تحميل التطبيق حتى الآن حوالي مليوني مرة. ويتضمن التطبيق العديد من الخدمات التفاعلية على رأسها خدمة أرقامي والتي يمكن من خلالها التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصري بجانب عددها دون الحاجة إلى التوجه لأفرع الشركات، وخدمة الاتصال المباشر بالكود المجاني الموحد للاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA لمستخدمي أنظمة تشغيلAndroid من خلال المتجر الالكتروني Play Store على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.tra

ويمكن للمستخدمين تحميل التطبيق لأنظمة تشغيل iOS من خلال المتجر الالكتروني App Store على الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/my-ntra/id1560585495

كما يمكن التواصل على رقم 155 للاستفسار عن خدمات ومزايا التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA.