غرفة صناعة الجلود: 15 مصنع أحذية يعمل حاليًا بالروبيكي

أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن زيارة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إلى مدينة الجلود بالروبيكي تعكس اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن منطقة تصنيع الأحذية والمنتجات الجلدية في مدينة الروبيكي تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث يعمل حاليًا نحو 15 مصنعًا في هذا النشاط، مع توقعات بزيادة العدد إلى أكثر من 60 مصنعًا بعد عيد الفطر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالاستثمار في هذا القطاع داخل المدينة.

وأضاف السمالوطي، أن الغرفة تتطلع إلى أن يكون لها دور فاعل في تنظيم الطرح الجديد بمدينة الجلود بالروبيكي، خاصة أنه مخصص لمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية، في ظل نجاح الغرفة في المشاركة بفاعلية في الطرح السابق وإقناع عدد من الصناع بالحصول على وحدات بالروبيكي، إلى جانب تنظيم أكثر من لقاء بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير للإعلان عن الحوافز والتسهيلات المقدمة للصناع ضمن هذا الطرح.

وأوضح السمالوطي، أن مشاركة الغرفة في المراحل المقبلة ستكون خطوة مهمة لضمان تمثيل المصنعين ونقل احتياجاتهم الحقيقية إلى الجهات المعنية.

وطالب السمالوطي بإنشاء مجلس أمناء لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية داخل مدينة الروبيكي على غرار مجلس أمناء الدباغة، بحيث يتولى التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالقطاع، خاصة أن صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية تمثل جزءًا رئيسيًا من منظومة العمل في المدينة.

وأشار إلى أن وجود مجلس أمناء متخصص لهذا النشاط من شأنه دعم جهود تطوير الصناعة وتعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج المختلفة، بدءًا من الدباغة وحتى تصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للجلود المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة مستمرة في التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ووزارة الصناعة لدعم المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تحقيق رؤية الدولة بتحويل مدينة الجلود بالروبيكي إلى مركز إقليمي لصناعة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا.