ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.01% إلى مستوى 10445 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.71% إلى مستوى 10444 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.
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