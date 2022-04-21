ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.01% إلى مستوى 10445 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.71% إلى مستوى 10444 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.