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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:14 ص الخميس 21 أبريل 2022
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.01% إلى مستوى 10445 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.71% إلى مستوى 10444 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

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