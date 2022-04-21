قفزة جديدة بسعر الذهب اليوم في مصر.. والجرام يتجاوز 1100 جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها مقارنة بتعاملات مساء أمس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا في السوق المحلي، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وكان سعر الجرام صعد 30 جنيها خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 737 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 947 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1105 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1953 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.20%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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