ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البيض، بينما تباينت أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.21 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 51.04 جنيه، بزيادة 96 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 51.04 جنيه، بزيادة 2.9 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.44 جنيه، بزيادة 13 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 56.91 جنيه، بزيادة 10 قروش.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 63.47 جنيه، بزيادة 36 قرش.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 159 جنيهًا، بزيادة 46 قرشا.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 147.33 جنيه، بتراجع 14.29 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 149.17 جنيهًا، بزيادة 4.83 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 162.42جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.