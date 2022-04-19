انخفاض أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت، بينما ارتفعت أسعار الخشب بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس.

ويختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19596 جنيهًا، بتراجع 227 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20640 جنيهًا، بتراجع 424 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1480 جنيهًا، بتراجع 32 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2935 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر الخشب الزان للطن: 15987 جنيهًا، بزيادة 3407 جنيهات.

سعر الخشب الأبيض للطن: 9567 جنيهًا، بزيادة 73 جنيهًا.