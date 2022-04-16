ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم واستقرار البيض في الأسواق اليوم السبت

كتبت-دينا خالد:

ارتفعت أسعار الدواجن الحية واللحوم في الأسواق اليوم السبت، مقارنة بأمس، بينما استقرت أسعار البيض.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يومياً طبقاً للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.15 جنيه، بارتفاع 22 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 52.46 جنيه، بارتفاع 2.2 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 50.53 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 55.54 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.17 جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.33 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 151.11 جنيه، بزيادة 2.47 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو الصغير بعظم: 158.04 جنيه، بزيادة 17.54 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 150.37 جنيه، بارتفاع 6.08 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 163.37 جنيه، بزيادة 3.83 جنيه.