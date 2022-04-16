ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

سجل سعر الذهب اليوم السبت في مصر، ارتفاعًا مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 7 جنيهات، في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 677 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 870 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1015 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1160 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهى الذهب العالمي تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- مرتفعًا بنسبة 0.23% إلى 1978.2 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

اليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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