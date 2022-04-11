تراجع البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 29 و33 جنيها.

وهبط سعر كيلو البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 40 و60 جنيها.

كما انخفض سعر كيلو الجمبري 40 جنيها، ليتراوح بين 90 و160 جنيها

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 35 و75 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.