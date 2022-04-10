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ارتفاع الحديد وتراجع الخشب في الأسواق اليوم الأحد

10:50 ص الأحد 10 أبريل 2022
ارتفاع الحديد وتراجع الخشب في الأسواق اليوم الأحد

أسعار مواد البناء

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد بينما تراجعت أسعار الخشب، وتباينت أسعار الأسمنت بالسوق المحلي اليوم الأحد، مقارنة بمستوى أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19947 جنيهًا، بزيادة 37 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20300 جنيه، بزيادة 390 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1643 جنيهًا، بزيادة 108 جنيهات.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2680 جنيهًا، بتراجع 126 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 12.433 ألف جنيه بتراجع 1033 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 7390 جنيهًا، بتراجع 751 جنيهًا.

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