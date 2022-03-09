أرباح "إي فاينانس" ترتفع 47% في 2021

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها خلال العام الماضي، بنسبة 47% لتصل إلى 519.7 مليون جنيه مقابل 353.9 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة، ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام الماضي، إلى نحو 2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 59%.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن النمو الملحوظ في الإيرادات بفضل جميع الشركات والاستثمارات التابعة، وهو ما يمهد لمواصلة الشركة انطلاقتها المشهودة نحو مرحلة جديدة من النمو.

وأضاف أن الشركة "تعد الذراع القوية والمرنة والسريعة للدولة في التحول الرقمي".

وطرحت إي فاينانس نحو 26.1% من رأسمالها في سوق المال كافتتاح للطروحات الحكومية منذ 2006، وهو أضخم طرح في البورصة المصرية، بقيمة 5,8 مليار جنيه ورأسمال قيمته 22,4 مليار جنيه.

وتأسست شركة إي فاينانس، في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.