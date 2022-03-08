66 % ارتفاعًا في قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 11 شهرًا

كتبت- ياسمين سليم:

قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة تصل إلى 66.1% ليسجل 8.3 مليار دولار، خلال أول 11 شهرًا في العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 21% إلى ملياري دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء فإن قيمة الواردات المصرية من السعودية بلغت 6.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 88.2%.

وكانت أهم السلع التي صدرتها مصر إلى السعودية، هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 449 مليون دولار، والفواكه بقيمة 158.9 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 131.2 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، وخضر ونباتات بقيمة 92.5 مليون دولار.

وقال الجهاز إن أهم السلع التي استوردتها مصر من السعودية هي الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.2 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.2 مليار دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 221.7 مليون دولار، وألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 117.5 مليون دولار، وورق ومصنوعاته بقيمة 76.7 مليون دولار.

ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاليًا الرياض للتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.