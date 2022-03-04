أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة، اليوم الجمعة، عند مستويات أمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و3.75 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و4.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.