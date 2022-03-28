تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وكان سعر الدولار صعد 2.63 قرشا منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم، ليسجل 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 657 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 844 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 985 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1126 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1934 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.23%، في الساعة 9:09 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.