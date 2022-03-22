سعر الذهب اليوم يقفز 50 جنيهًا.. وجرام عيار 21 يتخطى ألف جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر قفزته خلال التعاملات، وصعد الجرام 30 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في الصباح، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وجاء ذلك نتيجة زيادة سعر الدولار، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 20 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم وواصل ارتفاعه لتصبح قيمة الزيادة في الجرام حتى الآن 50 جنيهًا.

وصعد سعر الدولار حتى الآن بنحو 2.79 جنيه حتى الآن، ليسجل 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وجاءت زيادة الدولار، بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% أمس الاثنين عقب اجتماع استثنائي.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 683 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 879 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1025 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1928 دولارا للأوقية، في الساعة 12:28 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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