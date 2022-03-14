هبوط حاد في أسعار البترول خلال تعاملات اليوم الاثنين



كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم الاثنين تزامنا مع التقدم الملحوظ في المحادثات الروسية الأوكرانية وارتفاع الآمال في الوصول إلى اتفاق قريب ينهي الحرب الدائرة حاليا بين البلدين.

وبحسب شبكة سي إن بي سي، ارتفع سعر برميل خام برنت خلال تعاملات اليوم بنسبة 6.35% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، ليصل إلى مستوى 105.51 دولار في الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان سعر البرميل وصل في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى مستوى 104.07 دولار، وفقا لبيانات الشبكة.

وارتفعت أسعار البترول خلال الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية وفرض عقوبات غربية على روسيا بسبب الحرب، ولامس سعر برميل خام برنت مستوى 140 دولارا في أعلى مستوياته خلال آخر 14 عاما قبل أن ينخفض بعد ذلك مع بدء محادثات روسية أوكرانية قد تؤدي إلى انطفاء الحرب المشتعلة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر حظر واردات النفط الروسي ضمن العقوبات التي فرضتها عليها بسبب الحرب.